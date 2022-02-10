البرونزية الثالثة.. الأهلي يسعى لتخطي رقم مونتيري وتحقيق رقمًا قياسيًا بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

ويسعى الأهلى لتحقيق انجازًا كبيرًا في حالة الفوز وحصد المركز الثالث، حيث يتساوى الأحمر مع مونتيري المكسيكي، برصيد ميداليتين برونزيتين لكل منهما.

وفي حال فوز الأهلي على نظيره الهلال السعودية، سيصبح الأحمر هو الأكثر حصولًا على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية برصيد 3 ميداليات.

وتعد مشاركة الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث هي الرابعة له في كأس العالم للأندية، استطاع الفوز وحصد الميدالية البرونزية في مناسبتين واحتل المركز الرابع مرة وحيدة.

2006

واجه الأهلي في هذه المباراة كلوب أمريكا المكسيكي، وفاز الأحمر بنَتيجة 2–1، سجل أهداف المباراة محمد أبو تريكة هدفين، فيما سجل سالفادور كاباناس هدف فريقه الوحيد.

2012

حصد الأهلي المركز الرابع بعد الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

2020

حقق الأهلي الفوز على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح، ليحصد البرونزية الثانية

مونتيري المكسيكي:

وحقق مونتيري الميدالية البرونزية في مناسبتين أعوام 2012، 2019.

الهلال السعودي:

يطمح الهلال في تحقيق الفوز على الأهلي، ليكون أول فريق سعودي يحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، حيث أنهى اتحاد جدة، مشاركته في 2005 بالمركز الرابع، ونفس الحال للهلال في 2019.

وبات الهلال أكثر فريق سعودي خوضًا للمباريات في مونديال الأندية بـ 5 مواجهات، وسجل 10 أهداف، كما أنه الأكثر فوزًا بمباراتين.

لكن الهلال يرتبط برقم سلبي كونه الأكثر خسارة بـ 3 مباريات من بين الأندية السعودية.