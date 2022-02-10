نسعى للبرونزية.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة للهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة فريق الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الإمارات.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، الخميس، أن الفريق تابع مباراة الهلال ضد تشيلسي الإنجليزي والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء، وانتهت لصالح "البلوز" بنتيجة (1-0).

وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن المباراة صعبة نظرًا لأنها تجمع بين فريقين بطلا قارتي إفريقيا وآسيا, لافتًا إلى أنه يثق في لاعبي الفريق الأحمر وقدرتهم على تقديم عرض يليق بالنادي.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية، وهذا بعيدًا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرًا بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في إطار تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي خسر مباراة دور نصف النهائي مساء الثلاثاء الماضي ضد فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-0).

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى لتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز بها في النسخة الماضية بقطر على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.