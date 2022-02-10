منتخب مصر يتقدم 11 مركزًا في تصنيف فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر فبراير 2022 والذي شهد تقدم منتخب مصر 11 مركزًا.

ووصل منتخب مصر إلى المركز الـ34 عالميًا، بعد أن نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في مشاركته الأخيرة بكأس الأمم الأفريقية وحصوله على المركز الثاني.

وكان يحتل منتخب مصر المركز 45 عالميًا في تصنيف فيفيا الذي صدر في 23 ديسمبر 2021 الماضي.

وتراجع منتخب الجزائر 14 مركزًا على آخر تصنيف له، بسبب نتائج الأخيرة، وخروجه من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، ليصبح في المركز الـ43 عالميًا.

وأصبح منتخب مصر في المركز الثاني عربيًا برصيد 1497.05، خلف منتخب المغرب الذي جاء في المركز الـ24 في التصنيف العالمي برصيد 1547.42 نقطة.

وتقدم منتخب مصر للمركز الرابع أفريقيًا، خلف منتخب السنغال المتصدر، والمغرب، ونيجيريا.

وواصل منتخب بلجيكا تصدره للتصنيف العالمي وجاء في المركز الثاني منتخب البرازيل، وجاء منتخب فرنسا في المركز الثالث.