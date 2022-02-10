بقيادة مكتشف مبابي و"نيمار الخليج".. ما هيّ أسلحة الهلال ضد الأهلي بمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

موقعة عربية مرتقبة بين الأهلي والهلال السعودي في مسابقة كأس العالم للأندية، حيث ستقام المباراة يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

الأهلي في نصف النهائي خسر من بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-0)، في المقابل تلقى الهلال هزيمة من تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.

لكن بالنظر إلى إمكانيات الهلال، فـ"الزعيم" يمتلك كتيبة مدججة بالنجوم بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم والذي تولى الفريق العاصمي مطلع الموسم الحالي.

ويٌسلط "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز الاسماء المتواجدة في فريق الهلال:

- مكتشف مبابي:

قبل الحديث عن أسلحة الهلال من حيث التشكيل، لكن هناك سلاح مهم على دكة البدلاء تتمثل في البرتغالي ليوناردو جارديم والذي يمتلك مسيرة تدريبة قوية خاصة في فرنسا.

صاحب الـ47 عامًا، يعتبر مكتشف النجم الفرنسي كيليان مبابي والذي انتقل بعد ذلك إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 145 مليون يورو.

أسماء أخرى تألقت مع جارديم وأصبحت نجومًا الآن حيث قاد البرتغالي برناردو سيلفا ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو والثنائي الفرنسي توماس ليمار وبنجامين ميندي، ليصل بفريق الإمارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

- سلاح الأجانب:

يمتلك فريق الهلال في قائمته سبعة لاعبين أجانب يأتي من أبرزهم البرازيلي ماتيوس بيريرا والذي يعتبر أغلى صفقة لفريق العاصمة.

صاحب الـ25 عامًا، انتقل إلى الهلال في الصيف الماضي بصفقة قدرت بـ18 مليون يورو ليكون صانع الألعاب البرازيلي أغلى صفقة في تاريخ الهلال.

الهلال دعّم صفوفه أيضًا في الصيف الماضي بصفقة قوية من خلال ضم لاعب فلامينجو البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا مقابل 8 ملايين يورو تقريبًا.

ويمتلك بطل آسيا ثنائي هجومي بداية بالدولي المالي موسى ماريجا والذي تم التعاقد معه في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي، بجانب الدولي النيجيري أوديون إيجالو والذي انتقل في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من الشباب السعودي مقابل 3 ملايين يورو.

وبخلاف الاسماء السابقة هناك أيضًا الجناح البيروفي أندري كاريلو ويعتبر ثاني أغلى صفقة في تاريخ الهلال عندما تم استقدامه من بنفيكا البرتغالي في موسم (2019 - 2020) مقابل عشرة ملايين يورو تقريبًا.

أجنبي آخر تم استقدامه من الدوري البرازيلي من خلال فريق فلامينجو وهو لاعب الوسط جوستافو كويلار حيث انتقل الأخير في موسم (2019 - 2020) مقابل سبعة ملايين ونصف يورو.

الأجنبي السابع والأخير في قائمة الهلال وهو الدولي الكوري الجنوبي جانج هيون سو الذي تم التعاقد معه من جانب فريق إف سي طوكيو مقابل 2 مليون يورو في موسم (2019 - 2020).

بخلاف تواجد جارديم والأجانب السبعة إلا أن هناك اسم آخر مهم في تشكيل الهلال وهو الدولي السعودي سالم الدوسري والملقب بـ"نيمار الخليج" بحسب وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذا اللقب جاء عبر مباراة السعودية ومصر في كأس العالم 2018 والتي أقيمت على الأراضي الروسية، حيث حقق "الأخضر" السعودي الفوز بنتيجة (2-1).

وكتب الحساب المخصص لكأس العالم بنسخته العربية، إن الدوسري، ساعد الأخضر في الفوز على مصر، بعد تسجيله الهدف الثاني، لافتًا إلى تحقيق المنتخب السعودي، انتصاره الأول منذ 24 عاما في كأس العالم.

صاحب الـ30 عامًا، كانت لديه تجربة قصيرة مع فريق فياريال الإسباني بانتقاله لفريق "الغواصات الصفراء" في يناير 2018.

ويمتلك الدوسري مشوارًا حافلاً بالإنجازات مع الهلال بتتويجه بـ14 لقبًا لعل أبرزهم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين.

الدوسري يحصل على أعلى راتب في الدوري السعودي، حيث ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لاعب الهلال يحصل على 13 مليون ريال سنويًا بعدما جدد عقده لعام 2025.