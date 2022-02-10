المصري يطير إلى الكاميرون لمواجهة القطن بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

غادرت القاهرة منذ قليل بعثة نادي المصري البورسعيدي في طريقها إلى مدينة دوالا الكاميرونية، استعدادًا لمواجهة القطن.

ويواجه المصري نظيره القطن الكاميروني، يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

يترأس البعثة النادي المصري في الكاميرون، حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم بعثو المصري 22 لاعبًا:أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.