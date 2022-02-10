شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى الأهلى قبل مواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي في أبو ظبي اليوم، الخميس، لمسحة طبية جديدة؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة؛ للتخلص من الإجهاد عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد اجتمع أمس الأربعاء، مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق، في حضور حسام غالي، عضو المجلس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وحرص الكابتن الخطيب خلال الاجتماع علي تحفيز اللاعبين والتأكيد على دعمه لهم قبل المباراة المقبلة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سيد عبدالحفيظ إن الكابتن محمود الخطيب أكد للاعبين على ضرورة إيمانهم بأنفسهم، وأنهم يملكون شخصية البطل، وعليهم السعي دائما لإثبات قدرتهم على ذلك في كل المواقف الصعبة.

وأوضح عبدالحفيظ أن الكابتن الخطيب أكد على أهمية الفوز بالميدالية البرونزية في المباراة المقبلة؛ لإسعاد جماهير الأهلي وتتويج جهودهم في البطولة، والتي ظهر اللاعبون فيها بشخصية الأهلي، رغم كل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق.