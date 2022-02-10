شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورجوس الإسبانى: مواجهة سلة الزمالك صعبة ونتمنى العودة بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير الفنى لفريق بورجوس الإسبانى لكرة السلة، أن الزمالك فريق قوى والمنافسة ستكون صعبة، غدا فى بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية .

وأضاف مدرب بورجوس فى تصريحات صحفية أن الصعوبة تكمن فى ظل تطور اللعبة فى مصر فى السنوات الأخيرة، ونتمنى الفوز بالبطولة للاحتفاظ بالكأس.

وعن التجهيز للبطولة، قال: إنه يتم التحويل والتدريب لها منذ أسبوعين من حيث التدريبات مع أمنيات بتحقيق البطولة للعودة إلى بلادنا باللقب.

وتنطلق غدا بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 13 فبراير الجارى، وننشر خلال التقرير التالى صورة لكأس العالم للأندية المقرر أن يتسلمه الفريق الفائز بالبطولة التى تقام غدا بمشاركة الزمالك.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.