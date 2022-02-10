شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يواصل برنامجه التأهيلى بالإمارات.. وأشعة جديدة لتحديد موعد عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية في «الجيم» بشكل يومي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني اثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انتهت مؤخرا في الكاميرون.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن إصابة «الشناوي» في العضلة الخلفية في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية بعد عودته إلى القاهرة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم؛ الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقبل انطلاق مران الأهلي يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة يستعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، ويتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

ويخضع لاعبو الأهلي وأعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.