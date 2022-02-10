شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك يصل القاهرة استعدادا لمواجهة السبت فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى بترو أتلتيكو الأنجولى، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، وكان فى استقبالها مسئولى العلاقات العامة بالنادى.

ويلتقى الزمالك مع بطل أنجولا فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأنجولى تدريبه الأساسى فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى.

ويتواجد الفريق الأبيض في المجموعة الرابعة التي تضم برفقته كلا من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

فى سياق مختلف كشفت تقارير صحفية عن جلسة مصيرية تحسم تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى جناح نادى الزمالك بين إدارة الزمالك واللاعب من أجل الاتفاق بشكل نهائي على التمديد.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية أن عقد اللاعب سينتهى مع نهاية الموسم الكروى الحالى، وأنه أخبر أصدقاءه فى الفريق الأبيض عن عدم رغبته فى استمراره مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات لم تتوقف بين بن شرقى وإدارة نادى الزمالك خلال الفترة الماضية لإقناعه بتجديد عقده والاستفادة من قدراته الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى كانت قد وضعت إدارة نادى الزمالك الخطة البديلة تحسبا لفشل مفاوضات التجديد مع المغربى، وبدأت إدارة الزمالك تدرس بعض السير الذاتية وتراقب بعض اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيسر فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا تمهيدا للتعاقد مع أحدهم في الصيف المقبل، ليكون بديلا لبن شرقي حال فشل التجديد معه.