شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافآت كيروش المتأخرة قبل السفر للبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام المكافآت المتأخرة لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر والخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، قبل سفره إلى البرتغال لقضاء إجازة قصيرة.

وتواجد كارلوس كيروش بمقر اتحاد الكرة قبل السفر إلى البرتغال، وعقد جلسة مع مسئولى الجبلاية شهدت الحديث عن طلباته قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم والمقرر لهما يومى 23 و29 مارس المقبل.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أى صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم على تخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفنى لمنتخب مصر من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد أمام جلسة الاستماع التى عقدت فى ياوندى قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصرى.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصرى فى تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء فى طلب الاتحاد المصرى، وقررت تخفيض عقوبة الإيقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضى بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع الغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار.

يأتى ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان على كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب قبل سفر المدير الفنى فى إجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.