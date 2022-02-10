شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية طريق محمد هانى للعودة لقائمة منتخب مصر أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى للعودة مجدد لقائمة منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش فى مباراتى الفراعنة أمام السنغال الفاصلتين للتأهل لكأس العالم المقرر إقامته فى قطر.

ويقدم محمد هانى مستويات مميزة مع النادى الأهلى خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات، والتى خاض فيها الأهلى مباراتين أمام مونتيرى المكسيكى وبالميراس البرازيلى، والتى لعبهما محمد هانى وظهر بشكل مميز، حيث سجل هدف الأهلى الوحيد فى البطولة حتى الآن.

وحجز محمد هانى مكانه فى التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى الثالثة عصر السبت المقبل.

ويقترب محمد هانى من العودة لمنتخب مصر بعد هذا المستوى المميز، بالإضافة إلى معاناة المنتخب من نقص فى الظهير الأيمن بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبى، والذى سيبعده أكثر من 9 أشهر عن الملاعب، وعدم وجود لاعب في هذا المركز سوى عمر كمال عبد الواحد الذى يلعب في هذا المركز بسبب هذا النقص، واضطر كيروش لتغيير مركز إمام عاشور من وسط الملعب للظهير الأيمن أمام السنغال لسد هذا النقص، فبالتالى تزداد فرصة هانى للعودة للمنتخب خاصة أنه يشارك بصفقة أساسية مع الأهلى في الفترة الحالية لإصابة أكرم توفيق.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وعرض اتحاد الكرة على كيروش بدء معسكر المنتخب المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21 وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة نظيره السنغالى.