شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الرماية استعدادات استضافة بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية للوقوف علي تفاصيل استضافة مصر بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 26 فبراير وحتي 8 مارس 2022 بميادين الرماية بمدينة مصر للالعاب الاولمبية وذلك بمشاركة 67 دولة و 600 رامي ورامية.

بحث وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة البطولة والاماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، والاجراءات الوقائية التى سيتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المشاركين .

أكد وزير الشباب والرياضة على ثقته فى أداء اتحاد الرماية واللجنة المنظمة بالتنسيق مع الوزارة فى تنظيم البطولة على أعلى مستوي وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية ، مشيرا إلى عزم الجميع لمواصلة نجاح وتفوق مصر فى استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.



وزير الرياضة يبحث استعدادات كأس العالم للبندقية (1)