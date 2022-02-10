شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ضد الهلال السعودى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الهلال السعودى يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، والتى تحتضنها مدينة أبو ظبى الإماراتية حاليا.

وانتقل الأهلى للعب مباراة المركز الثالث بعد خسارته من بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين فى نصف نهائى مونديال الأندية، بينما انتقل الهلال السعودى لنفس المباراة بعد خسارته من تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف فى مباراة نصف النهائى الآخر.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه خلال مشاركته السابعة في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق وحققها مرتين من قبل عامي 2006 و2020.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يشارك أساسيا في مباراة الهلال يوم السبت المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في ظل الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوف الفريق الأحمر.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج في الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

غيابات الأهلي قبل موقعة الهلال

يعانى النادى الأهلى من الغيابات الكثيرة عن مباراته ضد الهلال السعودى يوم السبت المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لأسباب مختلفة ما بين الإصابة أو الإيقاف.

ويفتقد الأهلى جهود 10 لاعبين أمام الهلال وهم كل من محمد الشناوى وأكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدى وحسام حسن وصلاح محسن وبيرسى تاو وأحمد نبيل كوكا للإصابة وأيمن أشرف ومحمد مجدى أفشة للإيقاف.

ويلعب الأهلى منقوصا من صوفوفه بسبب الظروف الصعبة التى واجهها فى الفترة الأخيرة بسبب إصابة عدد من لاعبيه ما بين قطع فى الرباط الصليبى أو مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا أو إصابات عضلية.

ويحاول الأهلى تقديم أفضل مستوى فنى فى مباراة الهلال بالأسماء الموجودة فى قائمته حاليا، فى ظل منافسته على حصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية.