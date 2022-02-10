شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كأس العالم لكرة السلة للأندية قبل انطلاق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 13 فبراير الجارى، وننشر خلال التقرير التالى صورة لكأس العالم للأندية المقرر أن يتسلمه الفريق الفائز بالبطولة التى تقام غدا بمشاركة الزمالك.

ويشارك فى البطولة 4 فرق هى فلامنجو البرازيلى وليك لاند الأمريكى بالإضافة إلى بورجوس الإسبانى.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.