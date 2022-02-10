الامارات | إيقاف متزلج إيراني في "أولمبياد بكين" بسبب تعاطي المنشطات

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف متزلج إيراني في "أولمبياد بكين" بسبب تعاطي المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف المتزلج الألبي الإيراني حسين ساوه شمشكي عن المشاركة في أولمبياد بكين الشتوي بعد ثبوت تعاطيه مواد منشطة محظورة، بحسب ما أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (آي تي ايه)، في أول حالة معلنة ضمن الألعاب الحالية. وأوضحت الوكالة ان الرياضي البالغ 36 عاماً، والذي لم يشارك سابقاً في منافسات كأس العالم، وحلّ في المركز 31 في التعرج ضمن أولمبياد سوتشي 2014، جاءت نتيجته إيجابية في اختبار خارج المسابقات في 7 الشهر الجاري في بكين.

وأضاف الجهاز المراقب "أُبلغ الرياضي بالحالة وتم ايقافه موقتاً حتى ايجاد حلّ بما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة المنشطات والقواعد المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية في أولمبياد بكين الشتوي 2022".

وتابع "هذا يعني انه يمنع على الرياضي التنافس، خوض التمارين، التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022". ويمكن للايراني استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية واللجوء إلى تحاليل العينة "ب". وشمشكي هو ثاني إيراني يثبت تعاطيه المنشطات في الألعاب الأولمبية بعد الرباع محمد رضا ناصحي في أولمبياد ميونيخ 1972.

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