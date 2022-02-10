الامارات | مرتضى منصور غاضب بشدة من أبوجبل ويعاقبه بغرامة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور غاضب بشدة من أبوجبل ويعاقبه بغرامة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض أشهر حراس المنتخب المصري في كرة القدم حاليا، وحارس نادي الزمالك، محمد أبوجبل إلى غرامة مالية كبيرة من قبل ناديه برئاسة مرتضى منصور، وذلك بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية. ويتعلق الأمر بقيام أبوجبل بمخالفة تعليمات حددها مرتضى منصور للاعبين، بعدم الظهور الإعلامي بدون إذن من إدارة النادي.

وكان أبوجبل ظهر في برنامج تلفزيوني (بوكس تو بوكس) على قناة (إي تي سي)، مع الإعلامي محمد شبانة، وهو ما أكده شبانة نفسه بحسب ما أشارت إليه صحيفة "المصري اليوم".

ولفت شبانة إلى أن غضب مرتضى منصور وقراره بتغريم أبوجبل بمبلغ كبير، يعود أيضا إلى مقدم البرنامج الذي كان على خلاف كبير سابق مع مرتضى منصور. وهذا الأمر تسبب في غضب لرئيس الزمالك، بخلاف ظهور الحارس مع إعلاميين آخرين. وتعود مشاكل شبانة ومرتضى منصور إلى فترة سابقة تبادلا فيها الشتائم والسب، ووصل الأمر إلى خلاف كبير جدا بينهما، ثم تكرر الأمر خلال فترة إبعاد منصور عن رئاسة الزمالك، وما تزال الخلافات مستمرة بينهما، خاصة وأن شبانة دائم التطرق إلى أمور خاصة بمرتضى منصور، وابنه أمير. ويعتبر هذا الإعلامي من أبرز الأسماء الممنوع دخولها إلى نادي الزمالك بأمر من رئيس النادي.

وبات أبوجبل، الذي يلقب في مصر بـ"غاباسكي"، أحد أشهر الأسماء حاليا، وضيف دائم على شاشات التلفزة ومختلف وسائل الإعلام، حيث ظهر أخيرا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر". وتحولت الحياة الخاصة إلى أبوجبل إلى الشغل الشاغل لعدد كبير من وسائل الإعلام المصرية، نظير الشهرة التي بات يتمتع بها في الفترة الاخيرة، سواء في مصر أو خارجها.

وكان أبوجبل قد صنع الحدث في كأس أمم إفريقيا الاخيرة، حيث كان نقطة التحول الرئيسة في انتصارات المنتخب المصري، وخاصة على مستوى ركلات الترجيح في مباراتي كوت ديفوار والكاميرون، بجانب تألقه الكبير في لقاء المغرب، بيد أنه كان قريبا من تتويج تألقه باللقب الأغلى، لولا فشله في التصدي لأهم ركلة في البطولة خلال الركلات الترجيحية أمام نجم السنغال ساديو ماني، الذي سجلها ليتوج منتخب بلاده بأول لقب في تاريخهم.

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