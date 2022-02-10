شوبير يكشف تغيير في تشكيل الأهلي أمام الهلال بمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السعودي لتحديد صاحب المركز الثالث من منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

وقال شوبير أن تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي :

علي لطفي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول والسولية وفتحي وديانج وعبد القادر و"طاهر أو وليد سليمان" ومحمد شريف .

وأضاف شوبير :"نتمني ان يكون الأهلي عند حسن الظن والمباراة تحتاج عقل وتكتيك وذكاء من موسيماني

يذكر أن الأهلي والهلال سبق وأن تقابلا في تصفيات البطولة العربية 1989 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كما تقابلا مرة أخرى في البطولة العربية الـ12 عام 1997 «الأهلي المصري - الهلال» وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

وخسر النادي الأهلي الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في منافسات الدور ذاته من عمر المسابقة.

بينما خسر الهلال السعودي أمام النادي الإنجليزي تشيلسي بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت بينهما في حساب نصف النهائي من مونديال الأندية.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السعودي، يوم السبت المقبل في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب أل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر نادى في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

السيد حمدي: مقارنة موسيماني بجوزيه ظالمة