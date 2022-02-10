شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى العشرة قبل موقعة الهلال السعودى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى النادى الأهلى من الغيابات الكثيرة عن مباراته ضد الهلال السعودى يوم السبت المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لأسباب مختلفة ما بين الإصابة أو الإيقاف.

ويفتقد الأهلى جهود 10 لاعبين أمام الهلال وهم كل من محمد الشناوى وأكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدى وحسام حسن وصلاح محسن وبيرسى تاو وأحمد نبيل كوكا للإصابة وأيمن أشرف ومحمد مجدى أفشة للإيقاف.

ويلعب الأهلى منقوصا من صوفوفه بسبب الظروف الصعبة التى واجهها فى الفترة الأخيرة بسبب إصابة عدد من لاعبيه ما بين قطع فى الرباط الصليبى أو مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا أو إصابات عضلية.

ويحاول الأهلى تقديم أفضل مستوى فنى فى مباراة الهلال بالأسماء الموجودة فى قائمته حاليا، فى ظل منافسته على حصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية.

وفتحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية السيستم الإلكترونى لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي أمس.

وهو الأمر الذى يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلى فى حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.