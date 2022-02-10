شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يروى تفاصيل لقائه بمؤمن زكريا فى مونديال الأندية ويناشد الجمهور الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل لقائه مرتين مع مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الإمارات، مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية، لافتًا إلى قوته وعزيمته وإيمانه بالله بقرب الشفاء مع مواصلة رحلة علاجه.

وقال أحمد شوبير، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر "قابلت مؤمن زكريا مرتين فى كأس العالم للأندية، عنده إيمان بأن الله سيشفيه ويعود سليما معافى بإذن الله، مازالت ضحكته وابتسامته كما هى، والأهم حالة الرضا رغم المحنة، أدعو الله أن يشفيه ويعافيه، صدقونى دعواتكم مهمه لهذا المؤمن الصابر".



تدوينه احمد شوبير عن مؤمن زكريا

يأتى هذا فيما سبق ونشر مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، نوهت عن سفره إلى الإمارات، وذلك لحضور مباريات كأس العالم للأندية، حيث يشارك الأهلى فى البطولة.

كما حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلى السابق، على مؤازرة لاعبى الفريق الأحمر خلال مباراتهم ضد مونتيرى المكسيكى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف، من خلال تواجده فى بملعب آل نهيان الذى استضاف المباراة.

كذلك حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلى السابق، على مؤازرة لاعبى الفريق الأحمر خلال مباراتهم الأخيرة ضد بالميراس البرازيلى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، من خلال تواجده فى بملعب آل نهيان الذى يستضيف المباراة.

ونشر حساب النادى الأهلى الرسمى عبر تويتر - حينها - صور لمؤمن زكريا، وعلق عليها: "لاعبنا مؤمن زكريا يدعم الأهلى فى مباراة بالميراس".

وعلى جانب آخر، استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على التشكيل المتوقع أن يشارك أساسيا فى مباراة الهلال يوم السبت المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية فى ظل الغيابات الكثيرة التى تضرب صفوف الفريق الأحمر.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى مكون من على لطفى فى حراسة المرمى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج فى الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.