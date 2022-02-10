شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستحدث إدارة جديدة للاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة اللاعبين المحترفين، يكون دورها حصر جميع اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات وإعداد تقارير عنهم وتقديمها للمديرين الفنيين وفقا لكل مرحلة سنية، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات ولا يعلم اتحاد الكرة شيئا عنهم وبالتالى لا يتم الاستفادة منهم.

وقرر محمد وهبة، المدير الفنى لمنتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد 2006)، استدعاء 30 لاعبًا من بينهم خمسة محترفين فى الدوريات الأوربية هم: - تيبو غوبريل ( هوفنهايم الألماني) - كريم أحمد ( ليفربول الإنجليزي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - إبراهيم حجازى ( رايو فاييكانو الإسباني) - أمير صالح ( أوتريخت الهولندي) بالإضافة إلى اللاعبين: عبد المنعم تامر ( أف سي مصر ) زياد هيثم ( بيراميدز ) عمر كامل ( الأهلى ) أحمد محمد عابدين ( الأهلي ) عبد الرحمن علي ( الزمالك ) آدم محمد حسن ( المقاولون العرب ) محمد نبيل ( غزل المحلة ) على نوفل ( الزمالك ) إبراهيم عادل ( الأهلى ) محمد عبد المنعم ( أف سي مصر ) يوسف محمود ( بيراميدز ) محمد السيد ( الزمالك ) يوسف اسلام ( الأهلى ) محمد عبد الناصر ( المقاولون العرب ) على إيهاب ( انبي ) مروان محمود( أف سي مصر ) هشام مصطفي ( الأهلى ) عمر سيد معوض ( الأهلي) محمد رأفت عبد المقصود ( المقاولون العرب ) عمار وليد ( الأهلى ) عمر خذر ( أف سي مصر ) عبد الرحمن هاني ( وادي دجلة) بشار اشرف ( الأسماعيلى ) احمد محمود جبل ( نجوم المستقبل ) حيام عادل ( الأهلى).

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على استمرار البرتغالي نيلو فينجادا في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة حتى نهاية عقده في مايو المقبل .

واستقر مسئولو الجبلاية على تعيين مدير فني جديد لاتحاد الكرة في شهر مايو المقبل والأقرب تعيين مدير فني مصري.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقد أول اجتماعاته الرسمية يوم 15 فبراير الجارى بعد نجاح المجلس، وذلك عقب عودة علام من الإمارات والذى يحضر كأس العالم للأندية والتى يشارك فيها الأهلى المصرى.