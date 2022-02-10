شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السعودى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على التشكيل المتوقع أن يشارك أساسيا فى مباراة الهلال يوم السبت المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية فى ظل الغيابات الكثيرة التى تضرب صفوف الفريق الأحمر.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى مكون من على لطفى فى حراسة المرمى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج فى الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية بفتح السيستم الإلكترونى لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسى الإنجليزى والهلال السعودى أمس.

وهو الأمر الذى يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلى فى حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلى والهلال السعودى، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقى من التذاكر التى يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التى تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.