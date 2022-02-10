شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تستعد للسفر إلى مدينة دوالا الكاميرونية لملاقاة فريق القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى تجمع بعثة النادى المصرى استعدادًا للسفر إلى مدينة دوالا، حيث خاض فريق المصرى مرانه الأخير على الملعب الملحق بمقر إقامته بأحد فنادق القاهرة قبل السفر صباح اليوم الخميس إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا لملاقاة مضيفه القطن الكاميرونى، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد مدينة جاروا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ووقع اختيار محمود جابر المدير الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على استاد مبابى ليبى بمدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة تدريبات الفريق.

جدير بالذكر أن استاد مبابى ليبى والذى يسع لنحو أربعة آلاف متفرج مغطى بالنجيل الطبيعى، وهو يبعد عن مقر إقامة الفريق بفندق أونومو دوالا بنحو كيلومترين فقط.

كما استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على اختيار فندق أونومو بمدينة دوالا الكاميرونية كمقر لإقامة الفريق.

كان محمود جابر قد قام بجولة فى عدد من فنادق مدينة دوالا لاختيار الأنسب منها لإقامة الفريق، إلا أنه وبعد التنسيق مع حسن عمار رئيس بعثة المصري وكريم ذكرى مدير الكرة قام باختيار فندق أونومو، الذى استضاف منتخب مصر قبل خوضه لمباراة كوت ديفوار بدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، نظرًا لقربه من مطار دوالا حيث يبعد عن المطار لنحو عشر دقائق فقط، كما يتميز الفندق بوجود قاعات طعام منفصلة وقاعات للمحاضرات وكذلك نادي صحي وصالة جيمانزيوم على أعلى مستوى.