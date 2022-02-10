شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك بطلا للسوبر المحلى بركلات الترجيح على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 10 فبراير 2017 توج نادى الزمالك بطلاً لكأس السوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3 / 1 بضربات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

قاد الأهلى فى ذلك الوقت حسام البدرى، وقابله محمد حلمى فى الزمالك، وعن سيناريو المباراة لعب الزمالك بحذر دفاعى، وكانت الأفضلية للأهلى، فيما جاءت أخطر فرص المباراة على الإطلاق للنيجيرى جونيور أجايى الذى تسلم كرة عرضية أمام المرمى لكنه أخطأ فى التعامل معها.

وفى ركلات الترجيح كانت الكلمة العليا للزمالك بنتيجة 3-1 بعدما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالى للأهلى، وسجل أحمد حجازى، فى المقابل سجل باسم مرسى وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت للفريق الأبيض.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل ضم كلا من: شريف إكرامى، حسين السيد وأحمد حجازى وسعد سمير ومحمد هانى، حسام عاشور وأحمد فتحى وعبد الله السعيد ووليد سليمان، مؤمن زكريا والنيجيرى أجاى، ويجلس حسام غالى على دكة البدلاء.

فيما ضم تشكيل الزمالك: محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد ناصف وعلى جبر و محمود حمدى وأسامة إبراهيم، طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق، محمد إبراهيم و النيجيرى ستانلى وباسم مرسى.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.