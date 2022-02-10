شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعيد حساباته فى تشكيل الأهلي بحثا عن برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إعادة حساباته بشأن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الإمارات، بعد المشاكل التي حدثت في خطة مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية، والتي تسببت في خسارة الأهلي بهدفين نظيفين وفشل الصعود للمباراة النهائية.

ويخطط موسيماني لإعادة أكثر من لاعب للدكة في مباراة تحديد المركز الثالث مثل رامي ربيعة وحسين الشحات ، على أن يعيد أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم، على أن يدفع بالثلاثي اليود يانج وحمدي فتحي وعمرو السولية كأساسيين في وسط ملعب الأهلي بهذه المباراة للسيطرة والاستحواذ على منطقة المناورات بهذه المباراة.

وأبدى موسيماني عدم رضاه من المستوى الذي ظهر عليه أكثر من لاعب في بطولة كأس العالم للأندية مثل حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ويفكر في إجراء تعديلات لتدارك الأخطاء التي وقع فيها بعض لاعبي الفريق الأحمر في المباراة الماضية وتسببت في فشل صعوده للمباراة النهائية وتحقيق إنجاز جديد للفريق الأحمر.