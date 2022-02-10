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جدول مباريات اليوم.. الإسماعيلي في مواجهة فيوتشر.. وعودة صلاح للدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي والقاري والمحلي في البطولات المختلفة.

ويستأنف اليوم مباريات الجولة الثامنة من الممتاز، بالإضافة إلى مباراتين في نصف نهائي كأس إيطالي.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

5.30 مساء.. البنك الأهلي وسموحة.. قنوات أون تايم سبورتس

8 مساء.. الإسماعيلي وفيوتشر.. قنوات أون تايم سبورتس

كأس إيطاليا:

19.00 أتلانتا وفيورنتينا (ربع النهائي)

22.00 يوفنتوس وساسولو (ربع النهائي)

كأس ملك إسبانيا:

22.30 أتلتيك بيلباو وفالنسيا (نصف النهائي)

الممتاز:

21.45 وولفرهامبتون وآرسنال.. beIN Sports 2 HD Premium

21.45 وليستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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