تقارير تكشف.. هل يشارك صلاح أمام ليستر سيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليستر سيتي في إطار الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "standard" البريطانية، التشكيل الذي سيلعب به ليفربول، حيث من المقرر أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيًا أمام ليستر.

وكان صلاح غاب خلال الفترة الماضية عن ليفربول بسبب تواجده مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في الكاميرون.

تشكيل ليفربول سيشهد أيضًا مشاركة الصفقة الجديدة الكولومبي لويس دياز بعدما لعب بديلاً في مباراة كارديف الأخيرة بالكأس.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، إلا أن "الريدز" لديه مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.

في المقابل، يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 20 مباراة.