شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الفراعنة يروضون أسود الكاميرون ويتوجون بلقب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل اليوم الخميس 10 فبراير ذكرى سعيدة لدى المصريين عقب تتويج المنتخب الوطنى باللقب السادس لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، فى غانا، والتى شهدت تألق الفراعنة فى حصد اللقب القارى للمرة السادسة فى تاريخه، بفضل أغلب نجوم الجيل الذى حقق اللقب فى بطولة 2006.

وتعتبر هذه النسخة هى الأعلى تسجيلاً للأهداف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد أن شهدت إحراز 99 هدفا، كما أن متوسط عدد الأهداف للمباراة هو الأعلى منذ أمم أفريقيا 1974.

واستضافت غانا البطولة، وجاء ترتيب مصر فى المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الكاميرون، زامبيا والسودان، ونجح الفراعنة فى حسم الصدارة بـ7 نقاط مقابل 6 لنظيره الكاميرونى الثانى.

والتقت مصر فى ربع النهائى منتخب أنجولا حينها، وحسم الفراعنة تواجدهم فى المربع الذهبى بهدفين لحسنى عبد ربه وعمرو زكى، مقابل هدف أنجولى سجله اللاعب مانوتشو.

وكشر حامل اللقب المنتخب المصرى عن أنيابه فى دور الثمانية واكتسح أفيال كوت ديفوار برباعية مقابل هدف سجلها عمرو زكى (هدفين) وأحمد فتحى ومحمد أبو تريكة، بينما سجل عبد القادر كيتا هدف ساحل العاج الوحيد.

وفى نهائى البطولة لعب منتخب مصر مع نظيره الكاميرونى، على أرض ملعب "أوهين دجان" فى العاصمة الغانية أكرا، وأدارها تحكيميا البنينى كوفى كودجا، وشهدت فوزا قاتلا للفراعنة بهدف جاء بشق الأنفس عن طريق أبو تريكة فى الدقيقة 79 من عمر المباراة، فى هدف هو الأشهر بعدما خطف محمد زيدان الكرة من المخضرم سونج قائد الكاميرون وأهداها لزميله تريكة الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها فى مرمى الأسود.

وتم اختيار نجم منتخب مصر حسنى عبد ربه أفضل لاعب فى البطولة، كما توج حارس الفراعنة عصام الحضرى بجائزة أفضل حارس.