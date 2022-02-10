تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 10 فبراير/ شباط 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات العربية والأوروبية.



وتحصل بطولة كأس العالم للأندية على عطلة لمدة يومين، قبل أن تستأنف مجددا (السبت) بالمباراتين الختاميتين لتحديد ترتيب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

يستقبل فريق الشارقة نظيره الظفرة في الجولة 15 من الدوري الإماراتي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي دبي وأبوظبي الرياضيتين على الهواء مباشرة.

يواجه فريق بني ياس نظيره الوحدة في الجولة 15 من الدوري الإماراتي، حيث تقام المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي دبي وأبوظبي الرياضيتين على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك في الجولة 20 من الدوري السعودي، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:20 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يواجه فريق أرسنال نظيره ولفرهامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 م بتوقيت أبوظبي، وستتم إذاعتها على عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يعود فريق ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، من خلال مواجهة مثيرة ضد ليستر سيتي، على ملعب أنفيلد، تنطلق في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 م بتوقيت أبوظبي، وستتم إذاعتها عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

يواجه فريق أتالانتا نظيره فيورنتينا في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا (الخميس)، حيث تنطلق الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي عبر موقع يوتيوب.

يخوض فريق يوفنتوس مواجهة مهمة في ربع نهائي كأس إيطاليا، حين يلاقي ساسولو، حيث تبدأ المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة الاتحاد الإيطالي عبر موقع اليوتيوب.

يستقبل فريق أتلتيك بلباو نظيره فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ليلا بتوقيت أبوظبي، ولن تبث المباراة عبر أي قناة عربية لعدم شراء حقوقها.