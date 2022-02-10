شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلي يبحث عن أول انتصاراته بالدوري أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية بين النادي الإسماعيلي وفيوتشر، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة خاصة بعد الصفقات الجديدة التي عقدها كل فريق في موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، بمعنويات عالية بعدما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية، كما كان فيوتشر قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدف لمثله ليكون سبباً في توقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر.

ويحتل فيوتشر المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

وعلى الجانب الآخر يدخل النادي الاسماعيلي بقيادة خوان براون، اللقاء متسلحاً بعامل الأرض، ومحتلاً المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد نقطتين، وخاض الدراويش 7 مباريات لم يتذوق خلالهم طعم الانتصار بينما تعادل في مباراتين وخسر في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الدراويش 3 أهداف فقط واستقبلت شباكهم 12 هدفاً.

ويتسلح براون بصفقاته الجديدة لتحسين مستوى الدراويش بعدما تعاقد الاسماعيلي مع 11 صفقة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث يسعى النادي الأصفر لمصالحة جماهيره والتقدم في جدول مسابقة الدوري العام متخلياً عن منطقة الخطورة في قاع الجدول.