ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الأوليمبى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى بعد مرور 17 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة عن حرس الحدود صاحب الوصافة.

ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم..

1 الأوليمبى 35 نقطة

2 حرس الحدود 34

3 كفر الشيخ 33

4 دكرنس 29

5 أبو قير للأسمدة 27

6 بلدية المحلة 26

7 المجد السكندرى 25

8 بايونيرز 25

9 سبورتنج 22

10 المنصورة 22

11 المصرى للسلوم 19

12 ألعاب دمنهور 16

13 الحمام 14

14 الزرقا 12

15 الصيد بالمحلة 8

16 الرجاء 8

مباريات اليوم الخميس فى مجموعة بحرى

وتنطلق فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الأوليمبى أمام الزرقا.

ويسعى نادى الأوليمبى الحفاظ على صدارته للمجموعة برصيد 35 نقطة بالفوز على الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة في مباراة سهلة نسبية لأصحاب الأرض، على أمل تعثر نادى حرس الحدود صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة أم فريق الصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، وإن كانت كل الأمور ترجح كفة الحدود في المباراة.

وفى مباراة قوية يستضيف نادى كفر الشيخ صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فريق المجد السكندرى القابع في المركز السابع برصيد 25 نقطة، في محاولة لمواصلة الضغط على الأوليمبى والحرس في مقدمة الجدول.

ويلتقى فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة مع سبورتنج صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة، ويستقبل فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة، فريق دكرنس الرابع برصيد 29 نقطة، ويواجه نادى المنصور العاشر برصيد 22 نقطة فريق الرجاء صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

وفى نفس التوقيت يستقبل بلدية المحلة السادس برصيد 26 نقطة، فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويلتقى أبو قير للأسمدة صاحب 27 نقطة في المركز الخامس مع المصرى للسلوم صاحب المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة.