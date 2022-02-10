شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يصحح أخطاء دفاع الأهلي قبل مباراة برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الأهلي خلال مباراتهم الأخيرة ضد بالميراس، والتي تسببت في استقبال هدفين، خاصة الأخطاء في التمركز والرقابة والمساحات الشاسعة الموجودة في دفاع الفريق الأحمر.

ويحرص موسيماني على عقد محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي من أجل تصحيح الأخطاء واطلاعهم على الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة بالميراس من أجل تداركها في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، في ظل رغبة الجهاز الفني في الظهور بشكل مغاير خلال المباراة القادمة والتمسك بأمل تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ الفريق الأحمر.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2 ويلعب على المركز الثالث غدا السبت.‏

سجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني ‏في ‏الدقيقة 49. ‏

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قدم الأهلي مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي تسيده بالكامل ولاحت له أكثر ‏من ‏فرصة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.‏

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كما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد عبد القادر في الدقيقة 55، ورغم ‏العودة ‏إلى تقنية الفيديو أشار الحكم بغرابة شديدة إلى استمرار اللعب.‏