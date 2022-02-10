شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يحل فريق سموحة ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه استاد بتروسبورت، في مواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، محتلاً المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 8 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وعلى الجانب الآخر يدخل سموحة المباراة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق، محتلاً المركز السادس برصيد 12 نقطة، وذلك بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وقرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح المهاجم الدولى مروان حمدى راحة حتى الأربعاء الماضي موعد انضمام اللاعب لمعسكر الفريق بالقاهرة، على أن يخوض مباراه فريقه أمام البنك الأهلى فى الدورى المصرى.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام فريق الأولمبى وانتهت بهدف دون مقابل للمدافع الهداف رجب نبيل، حيث أشاد أحمد سامى بالصفقات الجديدة والبدلاء الذين شاركوا فى المباراة.