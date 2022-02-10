شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى الكاميرون استعداداً لمواجهة القطن بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه صباح اليوم الخميس بعثة النادي المصري إلى مدينة دوالا الكاميرونية، استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني يوم 13 فبراير الجاري، وكان محمود جابر إداري الفريق قد سبق البعثة إلى الكاميرون يوم الثلاثاء الماضي لترتيب اجراءات حجز فندق الإقامة وملعب التدريب.

وأكد مدحت المليجي السفير المصري بالكاميرون، على جاهزية السفارة لاستقبال بعثة المصري التي تصل إلى الكاميرون عصر اليوم الخميس، وتتوجه بعثة المصري فور وصولها إلى مدينة دوالا وعبر رحلات الطيران الداخلي إلى مدينة جاروا والتي ستستضيف مباراة الفريق أمام فريق القطن الكاميروني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الـ 19 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، إجراءات قيد 7 لاعبين بالقائمة الأفريقية للفريق، استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي: أحمد الشيخ، أحمد حمودي، أسامة الجزار، عمرو مرعي، الياس الجلاصي، ياسر حامد، وهيثم العيوني.

وكانت اللجنة السباعية قد كثفت جهودها قبل غلق باب القيد الشتوي من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لاتحاد الكرة، حيث دفعت اللجنة جزءا من المستحقات وتمت جدولة باقى الديون حتى يتم قيد الصفقات الثلاث الجديدة التى أبرمها النادي البورسعيدي في الميركاتو الشتوي، وهم: هيثم العيوني وياسر حامد وعمرو عبد الفتاح عموري.