زيزو: خسارة 2 إفريقيا في عامين تسببت لي في صدمة.. كرهت الكُرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر أن خسارة لقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 وأمم إفريقيا 2021 في النهائي تسبب له في صدمة.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال زيزو :"خسارة 2 نهائي إفريقيا في عامين أمر صعب جدا، الأمر يشبه الصدمة، كرهت كرة القدم بعد كل خسارة، وأردت الانفصال عنها، لكنني أعود وتستمر الحياة بعد عدة ساعات".

وقاد زيزو الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 قبل أن يخسر من الأهلي (2-1)، كما صعد مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

وأضاف زيزو :"لو سجلت في مرمى الشناوي بنهائي القرن لاختلفت الأمور تماما بالنسبة لي، كنت سأذهب إلى مكانة أخرى تماما، لكن الكرة ارتطمت بالقائم، كلما شاهدت الكرة ألوم الحظ، وأتمنى لو كانت عانقت الشباك".

وتابع لاعب الزمالك :"نصيب أفشة ورزقه أن تسديدته عانقت الشباك، وتسديدتي ارتطمت بالقائم، شعرت بصدمة في الملعب بعد هدف أفشة، لكن كان علينا استكمال المباراة ولا وقت للحزن".

وأنهى زيزو :"أحب كل لاعبي النادي الأهلي، لكن أقربهم إلى قلبي محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، لا يوجد أهلي وزمالك في المنتخب".