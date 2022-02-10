مانشستر سيتي يعزز صدارته وساوثهامبتون يتألق ويُسقط توتنهام في معقله

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز وحقق فوزاً سهلاً على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد الأربعاء في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سيطر مانشستر سيتي بشكل كامل على أحداث المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة 40 عبر النجم الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء.



وفي الدقيقة 69 أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للفريق السماوي.



ورفع سيتي رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفي مباراة أخرى، فشل توتنهام في استغلال سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع بيرنلي صاحب المركز الأخير الثلاثاء، وخسر على ملعبه امام ساوثهامبتون 2-3 بعد ان تقدم عليه مرتين.



تقدم توتنهام بالنيران الصديقة بواسطة مدافع ساوثهامبتون البولندي يان بندارك (18)، لكن الفريق الجنوبي أدرك التعادل بواسطة الالباني أرماندو بروخا المعار إليه من تشيلسي (23).



وتقدم توتنهام مجدداً عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون العائد إلى صفوفه بعد إصابة أبعدته طويلاً (70).



لكن ساوثهامبتون صعق توتنهام بهدفين سريعين عن طريق النروجي الدولي محمد اليونوسي (80) ثم الاسكتلندي تشي ادامسي بعدها بدقيقتين.



وظن أنصار توتنهام بأن الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين منحهم التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو.



وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع، بينما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.



تعادل مثير بين أستون فيلا وليدز



وانتهت مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بتعادل مثير 3-3 وكان نجمها صانع العاب الأول البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل اليه حديثاً من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم.



تقدم ليدز مبكراً بواسطة مهاجمه الويلزي دانيال جيمس بعد مرور 9 دقائق، لكن كوتينيو أدرك التعادل بعد مرور نصف ساعة ثم مرر كرتين حاسمتين ليسجل ميله جايوب رامسي هدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و43.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قلص جيمس النتيجة بكرة رأسية داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني أدرك الإسباني دييغو يورنتي التعادل لليدز (63)، قبل أن يكمل أستون فيلا الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرده مدافعه ازري كونسا قبل النهاية بدقيقتين لنيله البطاقة الصفراء الثانية.



وانتهت مباراة نوريتش سيتي وكريستال بالاس بالتعادل 1-1.



سجل للأول هدافه الفنلندي تيمو بوكي بعد مرور 39 ثانية وهو اسرع هدف في الدوري هذا الموسم، قبل ان يدرك الإيفواري ولفريد زاها التعادل لبالاس (60).

وسنحت فرصة ذهبية امام زاها لمنح الفوز لفريقه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكنه أهدرها (63).

(وكالات)