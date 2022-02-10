«العرض الأخير».. شوبير يكشف أخر مستجدات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات تجديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مع النادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، إن هناك خلافاً في وجهات النظر بين مسئولي الأهلي ومديرة أعمال موسيماني، مؤكداً أن مسئولي الأهلي ووكيل أعمال الجنوب إفريقي لم يصلا لاتفاق حول تجديد التعاقد حتى الآن.

وأوضح الإعلامي أن الأهلي "قدم العرض المناسب لموسيماني لتجديد عقده، والكرة الآن في ملعب الجنوب إفريقي"، مؤكداً أن موسيماني يرغب في الاستمرار وفقاً لتصريحاته العديدة.

وأضاف: "الأهلي لن يغير من العرض الذي قدمه، موسيماني عاوز يكمل بكل الطرق ولكنه بيترك أمور الاتفاق لحرمه مديرة أعماله، وعرض الأهلي الجديد ليس 180 ألف دولار كما تردد وهو أقل بقليل".

وأكد شوبير أن عرض الأهلي الأخير بين 160 إلى 165 ألف دولار ولمدة عامين وهناك بند بشرط جزائي لمدة 3 أشهر، إلا أن مديرة أعمال موسيماني غادرت بدون التوصل إلى اتفاق.

وكان الأهلي قد خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي، مساء الثلاثاء، بهدفين نظيفين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.