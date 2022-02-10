شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم. مؤتمرا صحفيا عن كأس العالم لأندية السلة بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة السلة اليوم مؤتمرا صحفيا ، فى أحد فنادق أكتوبر، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى .
ومن المقرر أن يشهد حضور المؤتمر قائدى الفرق الأربعة المشاركة فى البطولة، من اللاعبين ، وكذلك المدربين، ومن بينها الزمالك.
يشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA .
ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تفاصيل تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 من شهر فبراير الجاري بمشاركة نادي الزمالك.
وتم طرح تذاكر المباريات للجماهير بالتعاون مع شركة تذكرتي ، بأسعار75 ، و 500 و 1000