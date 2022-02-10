شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم. مؤتمرا صحفيا عن كأس العالم لأندية السلة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة السلة اليوم مؤتمرا صحفيا ، فى أحد فنادق أكتوبر، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى .

ومن المقرر أن يشهد حضور المؤتمر قائدى الفرق الأربعة المشاركة فى البطولة، من اللاعبين ، وكذلك المدربين، ومن بينها الزمالك.

يشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA .