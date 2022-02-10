شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لموقعة المركز الثالث بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس في أبو ظبي استعدادا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية، وتعويض الفشل في الصعود للمباراة النهائية بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي في المباراة الماضية.

واستقر موسيماني على الاستعانة باللاعبين الدوليين بشكل أساسي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية وهم محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، على حساب بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل جيد في مباراة بالميراس الماضية.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2 ويلعب على المركز الثالث غدا السبت.‏

سجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني ‏في ‏الدقيقة 49. ‏

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قدم الأهلي مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي تسيده بالكامل ولاحت له أكثر ‏من ‏فرصة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.‏

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كما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد عبد القادر في الدقيقة 55، ورغم ‏العودة ‏إلى تقنية الفيديو أشار الحكم بغرابة شديدة إلى استمرار اللعب.‏