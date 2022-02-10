الامارات | القرقاوي يطرق مجدداً باب تجنيس طوال القامة في منتخب السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يطرق مجدداً باب تجنيس طوال القامة في منتخب السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، مطالبته الجهات الرياضية المسؤولة في الدولة، بمنح منتخبات الألعاب الجماعية بصورة عامة، وكرة السلة على وجه التحديد، حق تجنيس اللاعبين، أسوة بكرة القدم في الدولة، وبقية منتخبات السلة في البلدان العربية، وذلك بعد المستوى الطيب الذي قدمه «الأبيض» بالفوز أول من أمس، على نظيره الأردني، المدعم بمجنس أميركي، جاء بفارق أربع نقاط، وبنتيجة «85-81»، في افتتاح البطولة العربية لمنتخبات الرجال، المقامة حالياً في نسختها الـ24 في دبي، وتمتد حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «سبق أن خاطبنا الهيئة منذ سنوات حول أهمية تجنيس لاعبين في منتخب السلة، خاصة اللاعبين طوال القامة، الذين لطالما شكل غيابهم عن العنصر الوطني في المنتخب نقطة ضعف في صفوف الـ(أبيض)، في مشاركاته الخارجية، حين يصطدم بمنتخبات مستندة في تدعيم صفوفها بلاعبين مجنسين بلوائح الاتحاد الدولي للعبة، بالصورة ذاتها للمنتخب الأردني الذي يشارك في بطولة المنتخبات العربية بدبي، مدعماً بلاعبه الأميركي كيفين وير».

وأوضح: «جميع المنتخبات الخليجية والعربية سعت منذ سنوات إلى التجنيس، باستثناء منتخب الإمارات، ما يدفعنا وبعد المستوى الطيب الذي قدمه الـ(أبيض) في مباراته الافتتاحية أمام الأردن، إلى تجديد مطالبتنا الجهات الرياضية بالدولة، المساعدة على تجنيس لاعبين مميزين قادرين على منح المنتخب الإضافة المطلوبة»، مشيراً إلى رفع هذا المطلب إلى الهيئة العامة للرياضة، بعدما سبق للاتحاد المحاولة في استحقاقات سابقة، بضم لاعب مجنس من طوال القامة.

وأضاف القرقاوي: «أهنئ اللاعبين والجهازين الإداري والفني بهذا الفوز المستحق، الذي يعود إلى تجانس اللاعبين الشباب مع عناصر الخبرة، ونجاح المدير الفني الدكتور منير بن حبيب في إيجاد توليفة جديدة لـ(الأبيض)، مدعمة بالدماء الشابة، بجانب الروح العالية التي أظهرها لاعبو (الأبيض)، التي سلطت الضوء على أرض الملعب في إظهار المشروع الطموح للاتحاد في إعادة بناء منتخب جديد قادر على العودة بسلة الإمارات إلى مكانتها الطبيعية».

وتابع: «لطالما عانت سلة الإمارات غياب اللاعبين طوال القامة، وعلى الأندية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، بالبحث عن مواهب قادرة على رفد المنتخب الوطني، بما يسهل مهمتنا كاتحاد في الوصول إلى التشكيلة المناسبة، القادرة على تمثيلنا في الاستحقاقات العربية والآسيوية، وتحقيق نتائج ترضي طموحاتنا، خاصةً أننا ومنذ سنوات عدة نصطدم بنقطة الضعف ذاتها حين نواجه منتخبات مدعمة بمجنسين من طرازٍ رفيع».

مباريات الخميس

- الساعة 18:00: تونس X الأردن (المجموعة الأولى).

- الساعة 20:00 الإمارات X ليبيا (المجموعة الأولى).

جدول مباريات يوم الجمعة

- الساعة 16:00: ليبيا X الأردن (المجموعة الأولى).

- الساعة 18:00: لبنان X الجزائر (المجموعة الثانية).

- الساعة 20:00: الإمارات X تونس (المجموعة الأولى).

بن حبيب: الفوز والخسارة خارج حسابات المنتخب

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، الدكتور منير بن حبيب، أن الفوز والخسارة خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب، في المشاركة الحالية في بطولة المنتخبات العربية، بقدر ما هو التركيز على استكمال مشروع بناء منتخب جديد قادر على العودة بسلة الإمارات إلى مستواها قارياً، ومنح الدماء الشابة فرصة الاحتكاك، وصقل موهبتها في مواجهات تجمعها بنخبة المنتخبات العربية في آسيا وإفريقيا.

وقال بن حبيب: «الفوز على الأردن في المباراة الافتتاحية، جاء مكملاً للصورة التي نطمح إليها، في إكمال مشروع إعادة بناء منتخب جديد قادر على العودة بسلة الإمارات إلى المستوى التصنيفي الأول في آسيا، الذي يسمح بالمنافسة قارياً، والحصول على فرصة خوض التصفيات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم».

وأوضح: «أهدافنا مختلفة عن العديد من المنتخبات المشاركة، التي تتخذ بطولة دبي محطة إعداد ختامية، قبل استكمالها التصفيات المؤهلة في آسيا وإفريقيا إلى كأس العالم 2023، خصوصاً أننا كجهاز فني للمنتخب، نبحث عن استثمار استضافة هذه البطولة في الإمارات، لمنح لاعبينا الشبان فرصة الاحتكاك بنخبة نجوم السلة العربية، لتحقيق عامل الانسجام مع عناصر الخبرة، بما يخدم استكمال مشروعنا الهادف إلى إعادة بناء منتخب متجدد قادر على العودة بسلة الإمارات إلى البطولات الآسيوية، والتخلي عن المستوى التصنيفي الحالي الذي وضع الـ(أبيض) منذ سنوات في المستوى الثاني لآسيا».

واختتم: «أكد لاعبونا الشبان أمام الأردن، أنهم على مستوى الطموحات، سواء حامد عبداللطيف، أو عبدالله حسن، ومحمود وسيم، ومحمود أسد، وراشد أيمن، الذين نجحوا في الوجود لفترات طويلة على أرض الملعب، وتشكيل الإضافة المطلوبة لعناصر الخبرة، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وهو ما نهدف إليه بالدرجة الأولى في جميع مبارياتنا القادمة، بغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة».

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