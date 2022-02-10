الامارات | العين تستضيف بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن العين تستضيف بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنها وقعت، أمس، في قلعة الجاهلي التاريخية بمدينة العين، عقد استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2022، المقررة في الفترة من الثالث إلى الـ17 من نوفمبر المقبل، وذلك على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمدينة العين.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن عدد المشاركين يتوقع أن يصل إلى أكثر من 1000 مشارك، منهم نحو 500 لاعب ولاعبة يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود من 50 دولة، كما خصصت اللجنة الدولية 31 بطاقة تؤهل أصحابها من الرماة المتنافسين بمختلف المسابقات المدرجة للمشاركة مباشرة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024، الأمر الذي يرفع من أهمية البطولة، وحرص الأبطال العالميين على المشاركة فيها.

ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال والسيدات، تتنوع بين المسدس ضغط هواء وناري، والبندقية ضغط هواء وناري (سكتون) لمسافات وأوضاع مختلفة، إضافة إلى رماية الشوزن، بينما البطولة تشهد للمرة الأولى إدراج منافسات رسمية معتمدة لرماية فئة المكفوفين.

وثمّن الأمين العام للمؤسسة عبدالله الحميدان اهتمام قيادتنا الرشيدة، الممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات، بالإنسان الإماراتي، وبنائه كركيزة أساسية للنهضة والتقدم، وليشمل الاهتمام والرعاية فئات المجتمع الإماراتي بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص.

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