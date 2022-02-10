اخبار الرياضه

الامارات | حبيب الفردان يعود إلى تدريبات كلباء

0 نشر
محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب الفردان يعود إلى تدريبات كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم المتحدث الرسمي عيسى موسى بن هويدن، أن لاعب النمور الدولي حبيب الفردان، عاد إلى التدريبات داخل الملعب، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الأنف في إياب ربع نهائي كأس المحترفين أمام الجزيرة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب عاد قبل يومين إلى التدريب بتمرينات فردية مع مدرب اللياقة، على أن يعود تدريجياً إلى النشاط الكامل، خلال 10 أيام».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا