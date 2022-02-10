الامارات | حبيب الفردان يعود إلى تدريبات كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب الفردان يعود إلى تدريبات كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم المتحدث الرسمي عيسى موسى بن هويدن، أن لاعب النمور الدولي حبيب الفردان، عاد إلى التدريبات داخل الملعب، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الأنف في إياب ربع نهائي كأس المحترفين أمام الجزيرة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب عاد قبل يومين إلى التدريب بتمرينات فردية مع مدرب اللياقة، على أن يعود تدريجياً إلى النشاط الكامل، خلال 10 أيام».

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