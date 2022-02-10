الامارات | شركة النصر تعقد اجتماعها الأول وتؤكد الثقة بالمدرب سالم ربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر تعقد اجتماعها الأول وتؤكد الثقة بالمدرب سالم ربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بمقره باستاد آل مكتوم، اجتماعه الأول مساء الثلاثاء، برئاسة محمد المري، وبحضور عبدالله بن طوق، نائب رئيس المجلس، والأعضاء: محمد علي الغيثي، والدكتور حسن سهيل، وعادل شاكري، وسعيد بوسمرة، والمدير التنفيذي توفيق الزهروني.

وحضر جانباً من الاجتماع رئيس مجلس إدارة النادي مروان بن غليطة، حيث دعاهم للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف ورفع التحديات.

وتقدم رئيس وأعضاء المجلس وفق بيان صادر، بالشكر والعرفان للشيخ راشد بن حمدان، رئيس النادي، على الثقة الغالية لإدارة الشركة. وتم الاطلاع على التقارير الفنية والمالية للشركة، ودراسة الوضع الفني لقطاع الأكاديمية وقطاع المحترفين، وأعرب المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني سالم ربيع بوسماح، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news