الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيرة

يشعر اللاعب الأجنبي الكبير، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه المحترف، بالغيرة من تألق زميله اللاعب الصاعد، الذي حل محله في التشكيلة، واللعب في مركزه ذاته.

حملة

أطلق جمهور نادي دبا الفجيرة حملة تشجيعية بارزة، تحت شعار «السماوي يجمعنا»، استعداداً للمباراة المفصلية مع فريق الحمرية الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري الدرجة الأولى.

أعلام

فضل المشرف على فرق المراحل السنية عدم إجراء أي مقابلات إعلامية مع لاعبيه، بداعي أنهم مازالوا في مقتبل العمر، ويمكن أن يؤثر فيهم ذلك، على الرغم من تألقهم في تحقيق النتائج وتصاعد الأداء.

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