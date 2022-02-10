الامارات | بني ياس يطلب «السعادة».. والوحدة لتضييق الخناق على «الزعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يطلب «السعادة».. والوحدة لتضييق الخناق على «الزعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق بني ياس لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، حينما يصطدم في الساعة 08:00 من مساء اليوم، بمنافسه فريق الوحدة، ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في المقابل، يأمل «العنابي» هو الآخر الحصول على النقاط الثلاث، لتضييق الخناق على العين المتصدر الذي يخوض مساء الغد اختباراً صعباً خارج ملعبه في مواجهة صقور الإمارات.

ولا خيار أمام بني ياس، الذي يملك في رصيده 19 نقطة، أفضل من الفوز، إذا ما أراد الاقتراب من منطقة المقدمة، إذ إن الفريق عانى في بداية الموسم الحالي تذبذب النتائج، وكان مصير مدربه الروماني دانيال إيسيلا على المحك، قبل أن يستعيد الفريق توازنه ويدخل مرحلة من الاستقرار في النتائج.

ولن تكون مهمة السماوي سهلة، حتى وإن كانت المباراة على أرضه، إذ سيتوجب عليه خوض اللقاء بحذر، واستغلال حتى أنصاف الفرص، لأن منافسه برهن على قدرته في تحويل الخسارة لفوز على غرار الجولة الماضية، حينما انتصر على العروبة 4-2.

وفي المقابل، يأمل العنابي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة، تحقيق الانتصار لتقليص الفارق بينه وبين العين المتصدر إلى 3 نقاط، وانتظار تلقي هدية من الإمارات، بالفوز على العين، لكن الفريق عليه أولاً اختراق الجدار الدفاعي لمنافسه، والتصدي كذلك لخط الهجوم.

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