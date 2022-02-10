شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي قدم عرضا أخيرا بـ165 ألف دولار لموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن هناك خلافا في وجهات النظر بين مسئولي المارد الأحمر ومديرة أعمال موسيماني، مؤكدا أن مسئولي الأهلي ووكيل أعمال موسيماني لم يصلا لاتفاق حول تجديد التعاقد حتى الآن، ويوجد خلاف في وجهات النظر.

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تابم سبورتس: "الأهلي قدم العرض المناسب لموسيماني لتجديد عقده، والكرة الآن في ملعب موسيماني، وموسيماني يرغب في الاستمرار وفقا لتصريحاته العديدة".

وتابع شوبير: "الأهلي لن يغير من العرض الذي قدمه، موسمياني عاوز يكمل بكل الطرق ولكنه بيترك أمور الاتفاق لحرمه مديرة أعماله، وعرض الأهلي الجديد ليس 180 ألف دولار كما تردد وهو أقل بقليل".

وأكد شوبير: "عرض الأهلي الأخير بين 160 إلى 165 ألف دولار ولمدة عامين وهناك بند بشرط جزائي لمدة 3 أشهر، إلا أن مديرة أعمال موسيماني غادرت بدون التوصل إلى اتفاق".

فى سياق آخر، فاز نادي بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري، مساء الثلاثاء، بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

افتتح بالميراس التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق رافائيل فيجا. وفي بداية الشوط الثاني، عاد النادي البرازيلي إلى التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق تسديدة قوية أطلقها دودو في مرمى الأهلي.

وواجه الأهلي صعوبات في الوصول إلى مرمى بالميراس باستثناء بعض الكرات، فيما كانت استحوذ بالميراس على الكرة لفترات ممتدة خلال المباراة، وفي الدقيقة 80، تلقى لاعب الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء بعد التحامه القوي مع رونيلسون باربوسا (روني) لاعب بالميراس.

وسبق أن خاض الأهلي 3 مواجهات أمام أندية برازيلية عديدة في كأس العالم للأندية، هي انترناسيونال عام 2006، وخسر أمامه 2-1. كما خسر أمام كورينثيانز بهدف نظيف في عام 2012،

بينما خسر بالميراس من الأهلي في النسخة الأخيرة من البطولة التي لُعبت في قطر، وذلك بركلات الترجيح (3-2). وحينها حسم الأهلي المركز الثالث لصالحه للمرة الثانية في تاريخه.