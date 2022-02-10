شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: مهند لاشين تحمل مع المنتخب ما لا يقدر عليه لاعبون كبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه بذل قصارى جهده أمام الجونة، لكنه لم يحالفه التوفيق في النتيجة، وخسر بهدف نظيف، مشيرًا إلى أن الفريق أتيحت له الكثير من الفرص لم يتم ترجمتها إلى أهداف.

وقال العشري فى تصريحات تليفزيونية إنه كان يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد استئناف بطولة الدوري، إلا أنه لم يوفق في ذلك، مشيرًا إلى أن الجونة قدم مباراة دفاعية بحتة للحفاظ على الهدف الذي أحرزه.

وأشار إلى أن مباراة مصر المقاصة المقبلة ستكون صعبة كباقي المباريات، في ظل الموقف الذي يتواجد فيه الفريق بجدول الدوري الممتاز، متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة المقبلة، لمحاولة الهروب من منطقة الهبوط، حيث يتواجد في المركز السادس عشر.

وواصل تصريحاته أن مهند لاشين غاب عن مباراة الجونة، ويُعاني نفسيًا بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، مضيفًا: "مهند لاشين تحمل ما لا يتحمله لاعبون كبار بقرار تسديد ركلة الجزاء، وأتمنى أن يخرج من الحالة النفسية ويتألق مع ناديه للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني بالمباريات المقبلة".

واختتم طارق العشري أن ركلات الجزاء بها الكثير من التوفيق، ومنتخب مصر قدم بطولة رائعة، موضحًا أنه من الضروري تجاوز بطولة كأس أمم إفريقيا، والتركيز فيما هو قادم، خاصة وأن القادم مباراتي السنغال، التي ستحدد موقف مصر من المشاركة في كأس العالم 2022.