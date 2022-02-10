شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدى: شطة تحدث معى بشكل مهين.. والأهلى تجاهلنى بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد حمدى، نجم الأهلى السابق، أنه كان ينتظر العمل داخل النادى الأهلى عقب اعتزاله، ولكن هذا لم يحدث، بل كان هناك تجاهل له رغم حديثه مع بعض المسئولين داخل النادي.

وقال السيد حمدى فى تصريحات تليفزيونية إنه كان ينتظر العمل داخل النادى الأهلى عقب اعتزاله، ولكن هذا لم يحدث، بل كان هناك تجاهل له رغم حديثه مع بعض المسئولين داخل النادي، قائلا: "انتظرت العمل فى الأهلى بعد الاعتزال تقديرا لمسيرتي، ولكن الوعود لم يتم تنفيذها ولم يتواصل معى أحد".

وأضاف: "تحدثت مع أحد المسئولين فى الأهلى وهو خالد بيبو وقلت له أريد العمل داخل النادي، وكنت مرشحا لمنصب مدير أكاديمية بالنادى الأهلي، ولكن بعدها تواصلت مع شطة للعمل فى أكاديميات النادى الأهلى ولكنه تحدث معى بشكل غير لائق، وقالى انت بتتكلم عن المنصب ده إزاي، انت عارف مين اللاعيبة اللى مرشحة للمنصب ده، ورده عليا كان مهين، وقالى انت معندكش سيرة ذاتية وانت مين عشان تشتغل فى المنصب ده".

وتابع: "آخر نادى قمت بالتعاقد معه هو الترسانة، ولكن تعرضت للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، لذلك قررت الاعتزال فى عمر الـ35 عاما".

وأضاف: "بعدما تواجدت فى المصرى والداخلية جاء لى عرض من لبنان وتأخرت فى العودة إلى مصر وكان القيد تم غلقه، لذلك اضطررت أن أتواجد فى الدرجة الثانية وكان لدى طموح خاص، ولعبت فى الدرجة الثانية مجبرا وتألقت مع المنصورة والترسانة".

وأوضح: "وكلائى بعدما تواجدت فى الدرجة الثانية أصبحوا يهربون، ولم يردوا على اتصالاتى لهم، رغم أننى عندما كنت فى الدورى الممتاز كانوا يتواصلون معى باستمرار".