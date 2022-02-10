شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس مباراتين مثيرتين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحل فريق فيوتشر ضيفاً على الإسماعيلي بمدينة الاسماعيلية، بينما يلتقي سموحة مع البنك الأهلي في لقاء مثير على استاد بتروسبورت.

موعد مباراة سموحة والبنك الأهلي

في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يحل فريق سموحة ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه استاد بتروسبورت، في مواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، محتلاً المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 8 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وعلى الجانب الآخر يدخل سموحة المباراة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق، محتلاً المركز السادس برصيد 12 نقطة، وذلك بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

موعد مباراة الاسماعيلي وفيوتشر

يستضيف استاد الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة، مواجهة قوية بين النادي الإسماعيلي وفيوتشر، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة خاصة بعد الصفقات الجديدة التي عقدها كل فريق في موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، بمعنويات عالية بعدما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية، كما كان فيوتشر قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدف لمثله ليكون سبباً في توقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر.

ويحتل فيوتشر المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

وعلى الجانب الآخر يدخل النادي الاسماعيلي بقيادة خوان براون، اللقاء متسلحاً بعامل الأرض، ومحتلاً المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد نقطتين، وخاض الدراويش 7 مباريات لم يتذوق خلالهم طعم الانتصار بينما تعادل في مباراتين وخسر في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الدراويش 3 أهداف فقط واستقبلت شباكهم 12 هدفاً.

ويتسلح براون بصفقاته الجديدة لتحسين مستوى الدراويش بعدما تعاقد الاسماعيلي مع 11 صفقة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث يسعى النادي الأصفر لمصالحة جماهيره والتقدم في جدول مسابقة الدوري العام متخلياً عن منطقة الخطورة في قاع الجدول.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الجولة الثامنة بالدوري العام.