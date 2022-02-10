شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس خالد زين، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، ما تردد حول رحيل الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال خالد زين في تصريحات تليفزيونية: "المدير الفني مستمر بشكل طبيعي مع الإسماعيلي وما تردد حول رغبته في الرحيل أو رحيله ورغبة الإسماعيلي في التعاقد مع مدير فني جديد عار تماما من الصحة".

وأضاف خالد زين: "المدرب مستمر في مشروع مجلس الإدارة الحالي، ولديه عقدا ممتد معنا، وندرك أهمية الاستقرار الفني الذي يؤدي إلى النجاح".

وتابع: "استقالة حمادة المصري من رئاسته للجنة الفنية بالنادي غير صحيحة، لأنه قيمة كبيرة والنادي في حاجة إليه، وموجود رئيسا للجنة الفنية في الإسماعيلي وكنت معه في وقت قريب ولم يستقل".

وأضاف: "لو استقال بالفعل سنرفض استقالته، فهو قيمة كبيرة، والنادي في احتياج له، وهو لن يتخلى عن النادي الإسماعيلي فهو ركن من أركان النادي الإسماعيلي وابن من أبنائه، وأعلم مدى حبه للنادي الإسماعيلي، ولا أظن أنه سيترك مشروعه ويرحل".

واختتم حديثه قائلا: "استلمنا النادي به نواقص عديدة وحددنا المراكز الذي يحتاجها الفريق ونجحنا في ضم صفقات قوية في شهر يناير وراضي عن تلك الصفقات وأعتقد أن الجماهير راضية عن تلك الصفقات التي تعاقدنا معها بالتنسيق مع مدرب الفريق، وكان شهر يناير من أصعب الشهور التي مرت علينا لرغبتنا في التدعيم ونريد تحول الفريق تماما، لدينا مشروعا كاملا لفريق الكرة نريد تطويره حاليا وفي المستقبل".