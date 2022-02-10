شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: صلاح أيقونة ومبيفرقش معاه جمهور السوشيال وهو لاعب بمميزات مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى عادل مصطفى، نجم الأهلى السابق، على الدولى المصرى محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، مشددا على أن كأس الأمم الأفريقية 2021 شهدت شخصية مختلفة لصلاح على مستوى القيادة.

وقال عادل مصطفى فى تصريحات تليفزيونية: "الحزن ظهر على ملامح صلاح حتى بعد العودة إلى إنجلترا للمشاركة فى تدريبات ليفربول ولديه الحق بعد الإنجازات التى حققها فكان يريد تحقيق الإنجاز الدولي.

وأضاف: "أول مرة نرى شخصية صلاح مُسيطرة داخل منتخب مصر عن طريق قدرته على تجميع اللاعبين بشكل مميز وتحفيزهم بالشكل الأمثل".

وأوضح نجم الأهلى السابق: "هناك لاعبون مدربون داخل الملعب، وقادرون على تحفيز زملائهم فى الملعب بالشكل الأمثل، وصلاح بالطبع واحد من هؤلاء اللاعبين".

وتابع: "ميسى حصد ألقابا وبطولات مرعبة مع الأندية، والجميع انتقد ميسى قبل حصوله على كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، ميسى كان أسعد لحظات حياته عندما توج بلقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين، نفس الأمر مع محمد صلاح، مهما كان اللاعب وصل إلى مكانة عالية، مع منتخب بلاده البطولة لها مذاق مختلف".

وأضاف: "صلاح قادر على حصد بطولة قارية مع منتخب مصر، وأصبح أيقونة وفى كل بطولة نتعلم من صلاح شيئا جديدا وهذا ليس شىء نخجل منه أن نستفيد من خبرات صلاح.

وختم حديثه قائلا: "صلاح رفع الضغوط عن لاعبى منتخب مصر ولم يخش التحدث لخسارة جماهير السوشيال ميديا مفرقش معاه حاجة، بالعكس بعد تصريحاته قدمنا مباريات رائعة فى كأس الأمم بالكاميرون".